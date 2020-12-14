شكرا لقرائتكم خبر عن حكام الإمارات يعزون ملك البحرين بوفاة الشيخ محمد بن عبدالله بن حمد آل خليفة والان مع التفاصيل

الإثنين 14 ديسمبر 2020 بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الامارات برقية تعزية إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، بوفاة الشيخ محمد بن عبدالله بن حمد آل خليفة.

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تعزية مماثلتين إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة.

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