شكرا لقرائتكم خبر عن ‎الإمارات ترحب برفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب والان مع التفاصيل

الإثنين 14 ديسمبر 2020 رحبت دولة الإمارات بقرار الولايات المتحدة الأمريكية رفع اسم جمهورية السودان من القائمة الامريكية للدول الراعية للإرهاب.

وقدمت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها التهنئة إلى السودان وشعبه الشقيق على هذه الخطوة التي تنهي سنوات من العزلة السياسية والاقتصادية التي تعرض لها السودان، وتسهم في تعزيز أمن السودان واستقراره ورخائه وبما يحقق تطلعات وآمال شعبه في التنمية والازدهار والاستقرار.

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