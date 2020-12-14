شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدين الاعتداء على ناقلة نفط بميناء جدة وتؤكد وقوفها مع المملكة والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها أن مصر شددت على استنكارها التام ورفضها لأية أعمال إرهابية تخريبية تستهدف المياه الإقليمية والمنشآت الحيوية بالمملكة العربية السعودية، لما تُمثله من تهديد لأمن واستقرار المملكة وأمن وحرية الملاحة والتجارة الدولية.
وأكدت مصر مُجددًا على موقفها الثابت المُتمثل في دعم المملكة فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وسيادتها وصون أمنها واستقرارها، وفي مساعيها الرامية لمواجهة جميع صور الإرهاب وداعميه.
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