شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تفرض عقوبات على فردين في الاستخبارات الإيرانية والان نبدء بالتفاصيل
ذكر موقع وزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة فرضت اليوم الاثنين عقوبات مرتبطة بإيران على فردين وذلك في زيادة للضغوط على طهران مع اقتراب نهاية ولاية الرئيس دونالد ترامب.
وأوضح الموقع أن واشنطن أدرجت محمد بصيري وأحمد خزاعي، المرتبطين بوزارة المخابرات والأمن الإيرانية، في القائمة السوداء.
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