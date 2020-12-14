تدشين مصنع لإنتاج لقاحات قد ينهي مشاكل التبريد

لندن ـ وكالات: دشن مهندسون بريطانيون مصنعاً مصغراً خاصاً بلقاح ضد كورونا، قادرا على إنتاج 30 ألف جرعة في اليوم، دون الحاجة إلى تبريد أو تخزين، كما هو الحال مع اللقاحات الحالية التي يتطلب حفظها في درجة حرارة 70 تحت الصفر مئوية. وقال المهندسون التابعون لكلية كينجز لندن البريطانية إن فكرة المصنع المصغر قد تنهي المشاكل اللوجستية لتوصيل اللقاح المجمد من المصانع إلى كافة المملكة المتحدة وخارجها. ويعول المهندسون كثيراً على تقنية “المصنع في صندوق” ويأملون أن تغير قواعد اللعبة في إنتاج وتوصيل اللقاح، في حال الحصول على الموافقة بحلول مارس المقبل. وتشير التقديرات إلى أن 60 من الأجهزة يمكن أن تنتج جرعات كافية لتحصين بريطانيا في غضون أسابيع، حسب تقرير نشره موقع “ميرور” البريطاني. وصمم الجهاز المبتكر الأستاذ ماكاتسوريس هاريس، وقال “المصنع في علبة يقلل من المساحة والمعدات لإنتاج الكثير من جرعات اللقاح دفعة واحدة”. وتم الكشف عن الجهاز الجديد في معرض افتراضي نظمته الأكاديمية الملكية للهندسة الأسبوع الماضي.

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