إدانات شديدة لهجوم استهدف سفينة وقود سعودية بجدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توالت الإدانات الشديدة عقب هجوم إرهابي بقارب مفخخ استهدف، اليو الإثنين، سفينة مخصصة لنقل الوقود بميناء جدة السعودي.

الهجوم الإرهابي أدى لاشتعال حريقٍ صغير، تمكنت وحدات الإطفاء والسلامة من إخماده، ولم ينجم عن الحادث أي إصاباتٍ أو خسائر في الأرواح، كما لم تلحق أي أضرار بمنشآت تفريغ الوقود، أو تأثير في إمداداته.

وأكد مصدر بوزارة الطاقة السعودية أن الهجوم الإرهابي يأتي بعد فترة وجيزة من الهجوم على سفينة أخرى في الشُّقيق، وعلى محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال جدة، وعلى منصة التفريغ العائمة التابعة لمحطة توزيع المنتجات البترولية في جازان.

وشدد المصدر على أن هذه الأعمال الإرهابية التخريبية، الموجهة ضد المنشآت الحيوية، تتخطى استهداف المملكة، ومرافقها الحيوية، إلى استهداف أمن واستقرار إمدادات الطاقة للعالم، والاقتصاد العالمي.

وأكد خطورة مثل هذه الأفعال الإجرامية وتأثيرها المدمر على حركة الملاحة البحرية، وأمن الصادرات البترولية، وحرية التجارة العالمية، بالإضافة إلى تهديد السواحل والمياه الإقليمية بالتعرُّض لكوارث بيئية كبرى، يمكن أن تنجم عن تسرّب البترول أو المنتجات البترولية.

وفي سياق إدانة الهجوم، أكدت رفضها لأية أعمال إرهابية تخريبية تستهدف المياه الإقليمية والمنشآت السعودية لما تُمثله من تهديد لأمن واستقرار حرية الملاحة والتجارة الدولية.

وشددت في بيان لوزارة الخارجية، على موقفها ثابت في دعم السعودية في إجراءاتها للدفاع عن أراضيها وسيادتها.

وأدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في بيان له، بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الجبان بقارب مفخخ على سفينة مخصصة لنقل الوقود كانت راسية في محافظة جدة.

وشدد العثيمين على أن هذه الأعمال الإرهابية التخريبية والإجرامية ضد المنشآت الحيوية، لاتستهدف المملكة فقط بل تطال أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم، كما أنها تهدد حركة الملاحة البحرية وحرية التجارة العالمية ، فضلا عن تهديد السواحل والمياه الإقليمية بالتعرض للكوارث البيئية.

وأيد الأمين العام ما جاء في بيان وزارة الطاقة السعودية والدعوة إلى اتخاذ إجراءات عملية رادعة ضد جميع الجهات الإرهابية التي تنفذ وتدعم هذه الأعمال التخريبية.

كما أعرب سفير جمهورية جيبوتي عميد السلك الدبلوماسي لدى المملكة، ضياء الدين سعيد بامخرمة، عن إدانة بلاده الشديدة للعمل الإرهابي الذي استهدف سفينة مخصصة لنقل الوقود في مدينة جدة، عادًّا هذا العمل ليس استهدافا للمملكة ومرافقها الحيوية فحسب، وإنما استهداف لأمن واستقرار إمدادات الطاقة للعالم، والاقتصاد العالمي‎.

وأكد السفير بامخرمة تضامن جمهورية جيبوتي مع المملكة العربية السعودية الشقيقة وحقها في الدفاع عن مصالحها وعن استقرار وأمن المنطقة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها فورا عن الهجوم الإرهابي، لكن مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران غالبا ما تنفذ مثل هذه الهجمات الإرهابية باستخدام زوارق مفخخة مستهدفة منشآت نفطية سعودية وأعيانا مدنية.