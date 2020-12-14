نتنياهو بالحجر الصحي مجددا.. التقى مصابا بكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الأخير دخل إلى الحجر الصحي مجددا على أن يبقى حتى الجمعة.
وقال المكتب، في بيان تلقته ”الخليج 365”: "لاحقا لتحقيق وبائي تم إجراؤه معه، سيدخل رئيس الوزراء الحجر الصحي وذلك حتى يوم الجمعة".
وأشار إلى أن الخطوة جاءت "بعد أن تبين أنه التقى شخصا مصابا بشكل مؤكد بفيروس كورونا".
ولفت مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أن نتنياهو خضع أمس الأحد واليوم الإثنين إلى فحوصات لتشخيص إصابته بالفيروس وكانت نتائجها سلبية".
وسبق لنتنياهو أن دخل الحجر الصحي أكثر من مرة بسبب مخالطته مصابين بفيروس كورونا.
وكان نتنياهو قد أعلن ،الأربعاء، أن حكومته حددت موعد بدء حملة التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وقال نتنياهو إن حملة التلقيح ستبدأ اعتبارا من 27 ديسمبر/كانون الأول بعد تلقي الدفعة الأولى من جرعات اللقاح من شركة فايزر، مؤكدا أن نهاية الوباء "وشيكة".
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