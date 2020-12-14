اعتداء إرهابي بقارب مُفخخ يستهدف سفينة وقود بجدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صرّح مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية عن تعرض سفينة مخصصة لنقل الوقود، كانت راسيةً في الفرضة المُخصصة لتفريغ الوقود في ميناء جدة، لاعتداء إرهابي.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن المصدر قوله إن الهجوم وقع في الدقائق الأولى من صباح اليوم الإثنين، بقارب مُفخخ.

وأفاد بأنه نتج عن الهجوم الإرهابي اشتعال حريقٍ صغير، تمكنت وحدات الإطفاء والسلامة من إخماده، ولم ينجم عن الحادث أي إصاباتٍ أو خسائر في الأرواح، كما لم تلحق أي أضرار بمنشآت تفريغ الوقود، أو تأثير في إمداداته.

وبحسب "واس" شجب المصدر، هذا الهجوم الإرهابي، مؤكدا أنه يأتي بعد فترة وجيزة من الهجوم على سفينة أخرى في الشُّقيق، وعلى محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال جدة، وعلى منصة التفريغ العائمة التابعة لمحطة توزيع المنتجات البترولية في جازان.

وشدد المصدر على أن هذه الأعمال الإرهابية التخريبية، الموجهة ضد المنشآت الحيوية، تتخطى استهداف المملكة، ومرافقها الحيوية، إلى استهداف أمن واستقرار إمدادات الطاقة للعالم، والاقتصاد العالمي.

وأكد خطورة مثل هذه الأفعال الإجرامية وتأثيرها المدمر على حركة الملاحة البحرية، وأمن الصادرات البترولية، وحرية التجارة العالمية، بالإضافة إلى تهديد السواحل والمياه الإقليمية بالتعرُّض لكوارث بيئية كبرى، يمكن أن تنجم عن تسرّب البترول أو المنتجات البترولية.

وأوضح المصدر أن العالم، بات اليوم، أكثر من أي وقتٍ مضى، في حاجةٍ مُلحةٍ للوقوف، صفاً واحداً، ضد مثل هذه الأفعال الإرهابية التخريبية، واتخاذ إجراءاتٍ عمليةٍ رادعة ضد جميع الجهات الإرهابية التي تنفذها وتدعمها.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها فورا عن الهجوم الإرهابي، لكن مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران غالبا ما تنفذ مثل هذه الهجمات الإرهابية باستخدام زوارق مفخخة مستهدفة منشآت نفطية سعودية وأعيانا مدنية.

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين أدان في بيان له، بأشد العبارات "الهجوم الإرهابي الجبان بقارب مفخخ على سفينة مخصصة لنقل الوقود كانت راسية في محافظة جدة."