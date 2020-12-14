شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قرقاش: البحرين أول من يراعي حقوق الجار والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية ان مملكة البحرين الشقيقة أول من يراعي حقوق الجار ويحترمها، وأن المنامة بعراقتها هي سيدة الأعراف في التعامل الحكيم واللائق.

وقال على حسابه في "تويتر" :"نعرف، ونثق، بأن البحرين الشقيقة أول من يراعي حقوق الجار ويحترمها، وأن المنامة بعراقتها هي سيدة الأعراف في التعامل الحكيم واللائق، وأنها لا ترضى أن يكون التجاوز، أيا كان، من جهتها. سنةٌ سنّتها البحرين والتزمت بها قيادتها، فكسبت الاحترام وثقة جيرانها."

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