بعد غياب دام 34 سنة.. عزيزة جلال تطلق ألبوما كاملا

تعتزم نجمة الغناء العربي، عزيزة جلال، تسجيل عودة قوية إلى الساحة الفنية، عبر إصدار ألبوم غنائي كامل، أغلب أغانيه من اللون الخليجي.

وأكدت عزيزة جلال أخبار عودتها بشكل فعلي إلى الساحة، من خلال برنامج “إي تي بالعربي”، موضحة أن ألبومها يصدر في عام 2021.

وأشارت عزيزة جلال إلى أن الألبوم يتضمن أغان باللهجة الإماراتية، منها أصلية، وأخرى شهيرة معادة بصوتها.

وأكدت عزيزة جلال مشاركتها، رفقة النجمة العالمية ريهانا، ونجوم عرب آخرين، في أوبريت عن دولة الإمارات.

وكانت عزيزة جلال قد اختفت عن الأضواء بشكل كلي، قبل أزيد من 35 سنة، لكنها كسرت الغياب، السنة الماضية، معلنة عودتها إلى الساحة الفنية.