بوريطة: قد نشهد خلال الأسبوع الجاري افتتاح قنصلية أو اثنتين في الداخلة

في ظل التطورات المتسارعة، التي باتت تعرفها القضية الوطنية، يتجه المغرب نحو تسريع وتيرة فتح قنصليات جديدة في الأقاليم الجنوبية، خصوصا في مدينة الداخلة.

وفي السياق ذاته، قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الاثنين، في الداخلة، عقب افتتاح قنصلية لهايتي، إن توالي فتح القنصليات، بالإضافة إلى ما يمثله من دعم لمغربية الصحراء، يجعل من مدينة الداخلة مركزا قنصليا، ودبلوماسيا مهما، ونقطة ربط بين إفريقيا جنوب الصحراء، وشمالها.

وأوضح بوريطة أن “الجميع يرى في مدينة الداخلة مركزا مهما بالنظر إلى موقعها الجغرافي، والإمكانيات، التي تتيحها، وكذا آفاق النمو، التي تتوفر عليها”، وأضاف أنه “بعد افتتاح قنصلية هايتي، الذي يأتي في إطار النهج، الذي خططه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في ما يخص تأكيد مغربية الصحراء، قد نشهد خلال هذا الأسبوع افتتاح قنصلية أو اثنتين في الداخلة، بالإضافة إلى عزم الولايات المتحدة الأمريكية فتح قنصلية لها بالمدينة”.

وأشار بوريطة إلى أنه “سيتم فتح قنصليات أخرى في إطار نهج تكريس مغربية الصحراء بالاعتراف الدولي، والمواقف الدولية الثابتة”.

يذكر أن هايتي افتتحت قنصليتها، اليوم، في الداخلة، تزامنا مع افتتاح البحرين لقنصليتها في العيون، وسط ترقب لافتتاح القنصلية الأمريكية في الداخلة، بعد الإعلان الرئاسي عن الاعتراف بمغربية الصحراء.