شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تبدأ أكبر حملة تطعيم في تاريخها والان نبدء بالتفاصيل
وأعطى المنظمون مطلع الأسبوع الجاري الموافقات النهائية اللازمة للاستخدام الطارئ للقاح، وبدأت شركات الخدمات اللوجستية العاملة مع الحكومة الاتحادية في نقل الجرعات من مقر شركة فايزر إلى نقاط التوزيع.
ومن بين أول من سيتلقون الجرعات المتاحة من اللقاح ، العاملون في مجال الرعاية الصحية المعرضين لخطر كبير.
وسوف يحصل نحو 145 موقعا فى أنحاء الولايات الخمسين على جرعات من اللقاح اليوم الاثنين ، فيما سوف يتم نقل اللقاح إلى مئات المواقع الأمريكية الأخرى خلال الأيام المقبلة، وفقا لما ذكره الجيش الأمريكي الذي يساعد فى الإمدادات اللوجستية .
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