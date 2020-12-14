جعاز يرفض ارتداء قميص اسود الرافدين

2020-12-14 | 16:23
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أكد المدير الإداري لمنتخبنا الوطني بكرة القدم، باسل كوركيس، رفض اللاعب مهند جعاز، محترف نادي هاماربي السويدي، تمثيل المنتخب خلال الاستحقاقات المقبلة.
وأضافَ المدير الاداري للمنتخب: "لم نعرف الأسباب الحقيقية التي دفعت اللاعب لاتخاذ هذا القرار، وحتى بعد الاتصال بعائلته، لم تعرف السبب لرفض اللاعب الدعوة وتمثيل منتخب العراق، وهي تشعر بالإحباط لهذا القرار".
وأوضحَ كوركيس: "لقد أبلغت المدرب كاتانيتش بما حصل مع اللاعب جعاز، والمدرب قال انه لا توجد مشكلة في ذلك لطالما هذه رغبة اللاعب بعدم التواجد ضمن قائمة المنتخب للفترة المقبلة".
وأشار كوركيس إلى أن "أوراق اللاعب مهند جعاز قد استغرقت وقتاً طويلاً من أجل إكمالها لكي يصبح جاهزاً لتمثيل المنتخب العراقي، رغم أن رغبته كانت تمثيل المنتخب، وقد سبق من قبل أن لعب ضمن صفوف المنتخب الاولمبي العراقي، ولكن رغبته الآن تغيرت بارتداء فانيلة المنتخب، وهذا شيء يعود إليه".
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