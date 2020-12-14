قد يستضيفها العراق.. اجتماع مرتقب لمناقشة ملف خليجي 25

وقال أمين عام الاتحاد الخليجي جاسم الرميحي في بيان إن "اجتماعات تقييم ملفات تنظيم بطولة خليجي 25 القادمة ستعقد خلال يومي 20 و21 القادمين، برئاسة جاسم الشكيلي نائب رئيس اتحاد كأس الخليج ورئيس اللجنة، وسيتم خلالها النظر في الملفات المقدمة من الدول التي تسعى إلى تنظيم خليجي 25، والاطلاع على مضامين الملفات وما تحتويه من متطلبات تؤهل الأفضل للاستضافة، وبعد أن تتخذ اللجنة قرارها باختيار الملف الأنسب سيتم رفع ذلك إلى المكتب التنفيذي للاتحاد لاتخاذ القرار النهائي عطفا على توصيات اللجنة، ومدى مطابقة الملف الذي وقع عليه الاختيار لمعايير واشتراطات الاستضافة"، لافتا الى ان "الدعوات وجهت الى جميع الأعضاء".واوضح الرميحي "عندما يتم الإعلان عن البلد المضيف لخليجي 25 سواء في الاجتماع القادم أو أي وقت آخر سيتم تشكيل لجنة تفتيش تضم عناصر ذات كفاءة وخبرات كبيرة في هذا المجال، وذلك للقيام بجولات للاطلاع على المنشآت والملاعب والبنى التحتية للدولة المضيفة وفق سقف زمني محدد، على أن ترفع ملاحظاتها إلى المكتب التنفيذي للاتحاد فور انتهاء عملها".

وأشار الرميحي إلى أن "المكتب التنفيذي للاتحاد سيعقد اجتماعه يوم 22 ‪ كانون الاول‬الحالي برئاسة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس اتحاد كأس الخليج لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ومن أبرزها تقارير اللجان التي من بينها لجنة ملف تنظيم خليجي 25، والمصادقة على محضر الاجتماع السابق وما يستجد من أعمال".



وأكد الرميحي على أن "الاتحاد يرحب بكل ما يطرح وما يقدم من أفكار ومقترحات تخدم البطولة لاسيما أنه يسعى دائما من أجل تطويرها وتعزيزها بقوة لما لها من مكانة كبيرة في نفوس أبناء الخليج العربي والمنطقة، وأن كل البطولات التي أقيمت بعد إعلان تأسيس الاتحاد وفر لها كل ما من شأنه الإسهام في النجاح الذي نطمح أن يتحقق".

يذكر أن بطولة خليجي 25 من المقرر أن تقام خلال كانون الاول 2021 أو الشهر الذي يليه أو وفق ما يراه المكتب التنفيذي، ويعد العراق احد البلدان التي طالبت استضافة البطولة.