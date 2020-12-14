السماوة يعلن عن مدربه الجديد

وكان النادي قد دخل في مفاوضات مع مدربه السابق سمير كاظم، لكن الاخير اعتذر عن العودة.

وذكر نادي السماوة في بيان ان "إدارة السماوة تُعين الكابتن شاكر محمود مدرباً لفريق كرة القدم بشكل رسمي".

واضاف ان "محمود سيصل مدينة السماوة يوم غدٍ الثلاثاء لقيادة فرسان البادية".

