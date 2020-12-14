تنشر وكالة الخليج 365، صورا لابراج نقل الطاقة الكهربائية التي دمرها تنظيم "داعش" امس في قضاء القائم. وبحسب مصدر امني لـ الخليج 365، ان "الابراج دمرت بواسطة سحب كل برج بالية وسقوطه على الارض".

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. ابراج الطاقة التي دمرها 'داعش' بالقائم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.