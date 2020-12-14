وكالة الأنباء السعودية: ناقلة النفط قبالة ميناء جدة تعرضت لاعتداء "بقارب مفخخ"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - افادت وكالة الأنباء السعودية الاثنين أن ناقلة النفط التي شهدت انفجارا قبالة ميناء جدة في وقت سابق تعرضت "لهجوم بقارب مُفخخ"، واصفة إياه ب"الاعتداء الإرهابي".

ونقلت الوكالة عن مصدر في وزارة الطاقة قوله "تعرض سفينة مخصصة لنقل الوقود، كانت راسية (..) في جدة، في الدقائق الأولى من صباح اليوم، لهجوم بقارب مُفخخ"، لافتا الى انه "لم ينجم عن الحادث أي إصاباتٍ أو خسائر في الأرواح (...) كما لم تلحق أي أضرار بمنشآت تفريغ الوقود أو تأثير في إمداداته".