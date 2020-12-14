بومبيو: رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب خطوة نحو تعاون أكبر

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الاثنين أن واشنطن رفعت اسم السودان رسميا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مضيفا أن الخطوة تمثل تغيرا أساسيا في العلاقات بين البلدين نحو تعاون أكبر.
وقال بومبيو في بيان "تحقق هذا الإنجاز عبر جهود حكومة السودان الانتقالية التي يقودها المدنيون لرسم مسار جديد جريء بعيد عن إرث نظام (عمر) البشير، وبالأخص، لتلبية المعايير القانونية والسياسية للرفع".
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