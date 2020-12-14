بارنييه يشير الى بعض التقدم في محادثات بريكست لكن الخلافات لا تزال قائمة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - تحدث كبير مفاوضي الاتحاد الاوروبي ميشال بارنييه الاثنين عن بعض التقدم في المحادثات مع لندن حول العلاقة التجارية المستقبلية بين الطرفين في مرحلة ما بعد بريكست لكنه أشار الى ان خلافات لا تزال قائمة وخصوصا حول الصيد، كما أفادت مصادر دبلوماسية.

وجاء تعليق بارنييه عن وضع المفاوضات أمام ممثلي الدول الاعضاء في الاتحاد في بروكسل فيما قررت بريطانيا والاتحاد الاوروبي الأحد مواصلتها لكن بدون تحديد مهلة أخرى، غير تلك التي تنتهي في الأول من كانون الثاني/يناير موعد حصول الطلاق بشكل نهائي.