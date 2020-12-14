ماذا قال وزير خارجية البحرين خلال افتتاح قنصلية العيون؟

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 أكد وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بلاده بالمغرب ورغبتها في توطيد معالم التعاون المشترك في مختلف المجالات.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المغربي ناصر بوريطة خلال افتتاح قنصلية البحرين بمدينة العيون المغربية في خطوة وصفت بالتاريخية. وقال الزياني إن "افتتاح قنصيلة بحرينية في العيون يمثل خطوة تاريخية، ويبرهن حرص بلادنا على تنمية التعاون الثنائي مع الرباط". وتابع: "بلادنا والمغرب يضعان اليوم لبنة إضافية في صرح المحبة والأخوة تعزيزا لمسيرة ممتدة من التعاون". وأضاف أن "ملك البحرين يشيد باستئناف المغرب العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل". وشدد الزياني على موقف البحرين الثابت من القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته.

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