إقبال كبير على حجز مواعيد أخذ لقاح كوفيد ـ 19 في أبوظبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

يشهد مركز خدمة المتعاملين في شركة أبو ظبي للخدمات الصحية «صحة» (80050) إقبالا كبيرا من قبل المواطنين والمقيمين لتسجيل حجز مواعيد أخذ الجرعة الأولى من لقاح كوفيد ـ 19 وذلك بعد تأكيد فعالية اللقاح ومأمونيته خلال الأشهر الماضية.



ويحصل المتصلون في الوقت الحالي على الموعد خلال يناير المقبل نظرا للإقبال الكبير من قبل أفراد المجتمع.

وكانت دولة الإمارات قد أجازت في 14 سبتمبر الماضي الاستخدام الطارئ للقاح فيروس كورونا، وإتاحته أمام الفئات الأكثر تعاملاً مع مصابي الفيروس من الطواقم الصحية، ومن ثم الفئات الأخرى إلى أن تم أتاحته للجميع بعد أن أثبت اللقاح الذي تنتجه شركة الأدوية الصينية «سينوفارم» المأمونية والفعالية وسرعة الاستجابة بعد إخضاعه لثلاث مراحل للتجارب.

ووفرت شركة «صحة» في أبو ظبي 24 مركز صحيا وعيادة ومستشفى لإعطاء اللقاح من الساعة 8 صباحا إلى 8 مساء وهي مراكز:الزعفرانة، البطين، المقطع، محمد بن زايد، بني ياس، مدينة خليفة،الفلاح، الباهية، عود التوبة، الهيلي ، المويجعي، مزيد، نعمة، القوع، الهير، سويحان، وعيادة الظفرة ومستشفيات: مدينة زايد، المرفأ، دلما، السلع، ليوا، إضافة إلى مركزي مستشفى ميدكلينك ـ شارع خليفة، وجميع فروع مجموعة في بي اس في القطاع الخاص.

كما يتوفر اللقاح في مجالس الأحياء التالية في أبو ظبي والعين والظفرة من الساعة 10 صباحا إلى8 مساء وهي مجالس: البطين، المشرف، المنهل،ربدان، الوثبة، محمد خلف، جنوب الوثبة، مركز أول رائد فضاء، فلج هزاع، الخبيصي، المرخانية، الروضة، زاخر، الصاروج، مدينة زايد، دلما، السلع، وفي دبي يتم اعطاء اللقاح في المستشفى الميداني في دبي باركس

وفي الشارقة يتم إعطاء اللقاح من الساعة 4 مساءً حتى الساعة 9 مساءً في مراكز: واسط، الزيد، اللؤلؤية، تعزيز صحة الأسرة، ضاحية مغيدر، المدام، كلباء، وفي عجمان يتم اعطاء اللقاح من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 12:30 ظهراً - ومن الساعة 5 مساءً حتى 8:30 مساءً في مركزي: الحميدية ومشيرف الصحيين، وفي أم القيوين في مركز مركز البيت متوحد، وسلمه، فلج المعلا، وفي رأس الخيمة من الساعة 8 صباحاً الى الساعة 1 ظهراً مراكز المعيريض والجزيرة، المنيعي وفي الفجيرة من الساعة 9 صباحاً حتى 1 ظهراً ويوم الجمعة من الساعة 4 عصراً حتى الساعة9 مساءً في مراكز: مريشد، الخليبية، ضدنا