إيطاليا تدرس تشديد القيود المفروضة لاحتواء كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

تدرس الحكومة الإيطالية تشديد القيود المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا خلال فترة الاعياد، بحيث يمكن أن تلغي بعض الخطوات الأخيرة التي اتخذتها للسماح بمزيد من حرية الحركة، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة كوريري ديلا سيرا الإيطالية.



وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء أن القيود الجديدة سوف تشمل إغلاق المطاعم، التي كان قد سُمح لها باستئناف العمل جزئيا خلال فترة أعياد عيد الميلاد والعام الجديد.

وأشارت الصحيفة إلى انزعاج الحكومة إزاء الوضع الحالي لانتشار العدوى وقلقها بالنسبة لازدحام شوارع التسوق والأماكن العامة الأخرى خلال الأيام الأخيرة.

وأضافت بلومبرج أن الحكومة ربما تلغي أو تعدل ايضا قرارا سابقا يسمح بالتنقل بين المدن خلال ذروة فترة الاعياد.

وكان عدد من الوزراء من بينهم وزير الصحة روبرت سبيرانزا قد تحدثوا عن احتمالية فرض قيود مماثلة لما أعلنت عنها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في ألمانيا أمس الأحد.