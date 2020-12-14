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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الفلبين تسجل 1339 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الاثنين، تسجيل 1339 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات النشطة في البلاد إلى 23 ألفاً و253 حالة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلبينية.
كما أعلنت وزارة الصحة الفلبينية تسجيل 24 حالة وفاة جديدة مرتبطة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 8757 حالة.
من ناحية أخرى، سجلت البلاد اليوم الاثنين تعافي 41 شخصاً، ليرتفع بذلك إجمالي عدد من تماثلوا للشفاء في البلاد إلى 418 ألفاً و723 شخصاً.
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