شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات: قرارات حاسمة لمواجهة الإرهاب ودعم حقوق الإنسان والان مع التفاصيل
ولفت إلى أنه اتخذ قراراً بإعادة تشكيل مجلس الإمارات للتنافسية برئاسة محمد عبدالله القرقاوي والذي سيبدأ عامه الجديد في 2021 برؤية جديدة لترسيخ تنافسية الإمارات.
وأضاف: «اعتمدنا تشكيل مجلس لريادة الأعمال الوطنية برئاسة أحمد بالهول وعضوية مؤسسات دعم مشاريع المواطنين. واعتمدنا مجلساً لتنسيق السياسات المالية الاتحادية والمحلية، واعتمدنا مكتباً تنفيذياً ضمن الخارجية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب».
وأوضح حاكم دبي أنه ضمن التزامات الإمارات عالمياً في اتفاقية باريس للمناخ، سيقع اعتماد مجموعة من الالتزامات البيئية الإماراتية والمستهدفات في مجال الطاقة النظيفة والانبعاثات الكربونية وغيرها، معلناً أنه تم اعتماد تشكيل مجلس للتنسيق القضائي برئاسة سلطان البادي، واعتماد لائحة تنفيذية في شأن حماية الآثار للحفاظ عليها وتدريب كوادر وطنية في مجال التنقيب والآثار.
كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات: قرارات حاسمة لمواجهة الإرهاب ودعم حقوق الإنسان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.