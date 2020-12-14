شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. احتفالات بانطلاق عملية التطعيم ضد "كورونا" في أمريكا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة – "الخليج"

تلقىت مواطنة أمريكية، الاثنين، أول جرعة لقاء ضد فيروس كورونا المستجد خارج التجارب السريرية، وذلك في ولاية نيويورك.

وتعد أول متلقية للقاح، ممرضة تعمل في الرعاية الصحية بولاية نيويورك، لتصبح من بين الأوائل هي في الولايات المتحدة التي تتلقى لقاحًا لفيروس كورونا، قائلة: "نحتاج جميعًا إلى القيام بأدائنا لوضع حد للوباء."

وانطلقت قافلة من الشاحنات المحملة بحاويات بحجم حقيبة السفر تحتوي على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، الأحد، والذي تنتجه شركتا «فايزر» الأمريكية و«بيونتك» الألمانية. في وقت يأمل فيه رئيس «بيونتيك» بالسيطرة على «كورونا» بالكامل بنهاية الصيف.

وكان وزير الصحة الأمريكي أليكس أزار، قال: إن الولايات المتحدة بدأت توزيع ملايين الجرعات، من أول لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد يحصل على الترخيص في البلاد، وأن الشحنات خرجت من مجمع التصنيع التابع لشركة «فايزر» في كالامازو بولاية ميشيجان، في بداية أكبر وأصعب مشروع لتوزيع لقاح في الولايات المتحدة، ويرافق ضباط أمن الشحنات منذ خروجها من المصنع حتى تصل إلى وجهتها النهائية. وتضم كل حاوية من الحاويات المبردة بالثلج الجاف ما يصل إلى 4875 جرعة من اللقاح، وتنقل إلى طائرات على مقربة من المصنع ستنقلها بدورها إلى مراكز الشحن الجوي التابعة لشركتي «يونايتد بارسل سيرفيس» و«فيديكس» في لويزفيل بولاية كنتاكي، وممفيس بولاية تينيسي. ومن هناك ستنقل بشاحنات أو طائرات لتوزيعها على 145 موقعاً خصصتها الولايات المتحدة لاستقبال الجرعات الأولى.