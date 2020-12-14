شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو يشيد بـ«تحوّل جذري» في العلاقات بين واشنطن والخرطوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - أ ف ب

أشاد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الاثنين، بما وصفه «تحوّل جذري» في العلاقات مع السودان الذي سُحب رسمياً من قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب.

وقال بومبيو في بيان إنه «تم رسمياً إلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب. يمثّل ذلك تحوّلاً جذرياً في علاقاتنا الثنائية باتّجاه مزيد من التعاون والدعم لانتقال السودان التاريخي إلى الديمقراطية».

وسحبت الولايات المتحدة، الاثنين، رسمياً السودان من قائمتها للدول الراعية للإرهاب التي أدرجت فيها في العام 1993، على ما أعلنت السفارة الأمريكية في الخرطوم عبر صفحتها على «فيسبوك». وأوضح المصدر نفسه «مع انقضاء مهلة إبلاغ الكونجرس البالغة 45 يوماً وقع وزير الخارجية بلاغاً يلغي اعتبار السودان بلداً يرعى الإرهاب. ويدخل الإجراء حيز التنفيذ في 14 كانون الأول/ديسمبر».