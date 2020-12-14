شكرا لقرائتكم خبر عن «المركزي الفرنسي» يتوقع احتياج الانتعاش الاقتصادي إلى وقت اطول والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توقع المصرف المركزي الفرنسي الاثنين أن يكون تعافي اقتصاد البلاد أبطأ من السابق وألا يعود إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19 قبل منتصف العام 2022.
وتستند هذه التوقعات إلى عدم تراجع حدة انتشار الوباء فوراً وعدم إنجاز التلقيح على نطاق واسع قبل 2021.
وتوقع المصرف المركزي الفرنسي تراجع النمو بنسبة 9 % هذه السنة وارتفاعه بنسبة 5 % في 2021.
وقبل ثلاثة أشهر كان المصرف يتوقع تراجعاً في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 8,7 % خلال السنة الراهنة يليه نمو نسبته 7,4 % العام المقبل.
إلا أن فرنسا واجهت منذ ذلك الحين موجة ثانية من كوفيد-19 دفعت السلطات إلى اتخاذ تدابير إغلاق جديدة.
وأدى ذلك إلى تراجع بنسبة 11 % في النشاط الاقتصادي خلال تشرين الثاني/نوفمبر مقارنة مع الشهر نفسه من العام السابق.
وتوقع المصرف أن يسجل الاقتصاد الفرنسي نمواً نسبته 5 % في 2022 على أن تتراجع الوتيرة إلى 2 % في 2023.
ورغم توقع تعافي الاقتصاد، رأى المصرف المركزي أن البطالة سترتفع مع انهيار مؤسسات لا تزال صامدة حتى الآن.
وكان معدل البطالة في فرنسا بحدود 8 % قبل الجائحة التي ضربت أوروبا في الربع الثاني من السنة.
(أ ف ب)
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