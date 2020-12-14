شكرا لقرائتكم خبر عن «المركزي الفرنسي» يتوقع احتياج الانتعاش الاقتصادي إلى وقت اطول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توقع المصرف المركزي الفرنسي الاثنين أن يكون تعافي اقتصاد البلاد أبطأ من السابق وألا يعود إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19 قبل منتصف العام 2022.

وتستند هذه التوقعات إلى عدم تراجع حدة انتشار الوباء فوراً وعدم إنجاز التلقيح على نطاق واسع قبل 2021.

وتوقع المصرف المركزي الفرنسي تراجع النمو بنسبة 9 % هذه السنة وارتفاعه بنسبة 5 % في 2021.

وقبل ثلاثة أشهر كان المصرف يتوقع تراجعاً في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 8,7 % خلال السنة الراهنة يليه نمو نسبته 7,4 % العام المقبل.

إلا أن فرنسا واجهت منذ ذلك الحين موجة ثانية من كوفيد-19 دفعت السلطات إلى اتخاذ تدابير إغلاق جديدة.

وأدى ذلك إلى تراجع بنسبة 11 % في النشاط الاقتصادي خلال تشرين الثاني/نوفمبر مقارنة مع الشهر نفسه من العام السابق.

وتوقع المصرف أن يسجل الاقتصاد الفرنسي نمواً نسبته 5 % في 2022 على أن تتراجع الوتيرة إلى 2 % في 2023.

ورغم توقع تعافي الاقتصاد، رأى المصرف المركزي أن البطالة سترتفع مع انهيار مؤسسات لا تزال صامدة حتى الآن.

وكان معدل البطالة في فرنسا بحدود 8 % قبل الجائحة التي ضربت أوروبا في الربع الثاني من السنة.

(أ ف ب)