شكرا لقرائتكم خبر عن المفوضية الأوروبية ترحب بتقدم في مفاوضات «ما بعد بريكست» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الاثنين بحصول «تحرك» في المفاوضات بشأن التوصل إلى اتفاق تجاري بين لندن والأوروبيين لمرحلة ما بعد بريكست معتبرة ذلك «أمراً جيداً».

وقالت في مناسبة الذكرى الستين لتأسيس منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي «نتحدث عن انطلاقة جديدة مع أصدقاء قدماء، نحن في المرحلة النهائية، لكنها حاسمة» مشيرة إلى «تحرك» في المفاوضات ووصفته بأنه «أمر جيد».

وأضافت «نريد قواعد عادلة، ليس فقط عند البداية وإنما على المدى الطويل».

والاثنين أشار دبلوماسيون أوروبيون إلى أن المفاوضات أحرزت بعض التقدم لكن العراقيل لا تزال قائمة وخصوصاً حول موضوع الصيد الحساس.

وقد أطلعهم كبير المفاوضين الأوروبيين ميشال بارنييه بوضع المفاوضات التي قرر الاتحاد الأوروبي ولندن مواصلتها، لكن بدون تحديد أي مهلة للوصول إلى اتفاق.

وتحدث بارنييه أمام الدبلوماسيين عن «بعض التقدم» خصوصاً حول شروط المنافسة العادلة لكنه أشار إلى خلافات كبرى لا تزال قائمة لا سيما في ملف الصيد، المسألة الحساسة لبعض الدول الأعضاء في الاتحاد كما قال دبلوماسيون.

وستخرج بريطانيا التي انسحبت رسمياً من الاتحاد الأوروبي في 31 كانون الثاني/يناير 2020، نهائياً من السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر.

ويحتم عدم التوصل إلى اتفاق، أن تحكم قواعد منظمة التجارة العالمية التبادل التجاري بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي مع ما يحمله ذلك من فرض رسوم جمركية أو نظام حصص ما قد يشكل صدمة جديدة للاقتصاد الذي يعاني أصلاً تبعات كوفيد-19.