رئيس منظمة الصحة العالمية يواجه اتهامات بـ «الإبادة الجماعية»

ذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية أن ديفيد شتاينمان، الاقتصادي الأمريكي الذي رُشح لنيل جائزة نوبل للسلام، اتهم رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، بالتورط في ”جريمة الإبادة الجماعية“ من خلال توجيه قوات الأمن الإثيوبية.

ونشرت الصحيفة تقرياً لها، اليوم الإثنين، قالت فيه إن ديفيد شتاينمان "طالب بمحاكمة جيبريسيوس بتهمة الضلوع في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية عندما كان مسؤولا بارزا في الحكومة الإثيوبية“.

وأضافت الصحيفة أن شتاينمان تقدم بشكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية في هاغ بهولندا، زعم فيها أن جيبريسيوس "كان أحد صناع القرار الرئيسيين فيما يتعلق بسياسات أجهزة الأمن القائمة على القتل والاعتقال والتعذيب ضد الإثيوبيين“.

وأوضح شتاينمان في شكواه أن جيبريسيوس (55 عاماً) والذي تولى منصبه في منظمة الصحة العالمية قبل 3 سنوات، "كان من ضمن 3 مسئولين إثيوبيين يتولون السيطرة على أجهزة الأمن الإثيوبية، في الفترة من عامي 2013 إلى 2015″.

وأشار إلى أن جيبريسيوس كان وزيراً للصحة في الحكومة الإثيوبية، في الفترة من 2005 إلى 2012، ثم أصبح وزيراً للخارجية في عام 2016، عندما كان الحزب الذي ينتمي إليه، حزب جبهة تحرير تيجراي، عضواً رئيسياً في الائتلاف الحاكم.

ولفت شتاينمان إلى تقرير أصدرته الحكومة الأمريكية عام 2016، حول حقوق الإنسان في إثيوبيا، قال إن ”السلطات المدنية لم تسيطر في بعض الأحيان على قوات الأمن والشرطة في المناطق الريفية، وإن الميليشيات المحلية تتصرف أحيانا بشكل مستقل“.

وتابع أن ”التقرير الأمريكي أشار إلى جرائم أخرى موثقة بالتورط في ترهيب مرشحي المعارضة وأنصارها بالاعتقال التعسفي والاحتجاز قبل المحاكمة“.

وبحسب الصحيفة البريطانية، فإنه لا يمكن المضي قدما في شكوى شتاينمان إلا إذا تم تبنيها من قبل المدعين العامين في محكمة لاهاي المستقلة عن الأمم المتحدة.. وإذا فعلوا ذلك، فستكون هذه "أول محاكمة لشخصية بارزة في الأمم المتحدة“.

والشهر الماضي، أصدر جيبريسيوس بياناً بشأن الوضع الحالي في تيجراي، قائلا: ”كانت هناك تقارير تشير إلى أنني منحاز في هذا الوضع.. هذا ليس صحيحا، وأريد أن أقول إنني في جانب واحد فقط، وهذا هو جانب السلام“.