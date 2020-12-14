تدعم خطة الدولة للرقمنة.. وفد أكاديمية ناصر يشيد بالقاعدة الصناعية لـ"العربية للتصنيع" ونظم التدريب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قال الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، مرحبًا بزيارة وفد أكاديمية ناصر العسكرية العليا، إنه يثمن الدور المهم الذي تقوم به الأكاديمية في تأهيل وتنمية ورفع قدرات الدارسين بها، وإكسابهم العديد من المهارات؛ بهدف إعداد خريجين على مستوى عالٍ من الكفاءة والتميز في تخصصات متنوعة ومختلفة، مشيداً في الوقت نفسه بقوة العلاقات التي تربط المؤسستَين.

جاء ذلك خلال زيارة وفد من أكاديمية ناصر العسكرية العليا الذي ضم عددًا من الدارسين العسكريين والمدنيين والدول الشقيقة، اليوم الإثنين، إلى الهيئة العربية للتصنيع، في إطار التواصل المستمر بين "العربية للتصنيع" وأكاديمية ناصر؛ حيث تتم الزيارات بشكل سنوي، بهدف إطلاع الدارسين من مصر وكل الدول الشقيقة على نشاط الهيئة وما تقوم به من مجهودات لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة، فضلًا عن دعم وتبني تنفيذ الابتكارات القابلة للتطبيق الصناعي.

وأشاد التراس بأكاديمية ناصر العسكرية العليا ودورها الفعال في مجال إعداد وتأهيل كوادر متميزة؛ سواء من قادة وضباط القوات المسلحة والعاملين المدنيين بالدولة لشغل الوظائف العليا على المستوى الوطني أو للوافدين من الدول العربية والإفريقية في مختلف العلوم العسكرية والاستراتيجية والسياسية والاجتماعية.

ومن جانبه، حرص المهندس عبد الرحمن عبد العظيم عثمان، مدير عام الهيئة العربية للتصنيع، على فتح حوار مفتوح مع الدارسين بأكاديمية ناصر؛ حيث أشار إلى أن "العربية للتصنيع" تعد إحدى قلاع الصناعة بفضل جهود أبنائها على مدار الأجيال, مشيرًا إلى تاريخ تأسيس الهيئة ودورها القومي كإحدى نتائج انتصارات حرب أكتوبر, ودورها في تلبية احتياجات الأشقاء العرب والأفارقة من الصناعات الدفاعية والمدنية، فضلًا عن خطتها لتدريب الكوادر البشرية وتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة بالشراكة مع كبريات الشركات العالمية في العديد من مجالات الصناعة؛ ومنها الصناعات الدفاعية والعربات المدرعة ومجالات الطاقة المتجددة والاتصالات والإلكترونيات والتابلت والتحول الرقمي والصناعات الطبية ومحطات تنقية مياه الشرب والصرف الصحي ومشروعات النقل الكهربائي الذكي والسكك الحديدية والسيارات واللمبات الليد ومجال ترشيد المياه والطاقة والأثاث المكتبي.. وغيرها من مجالات التنمية الشاملة.

وخلال تفقد معرض منتجات الهيئة العربية للتصنيع، أبدى وفد أكاديمية ناصر إعجابه بمنتجات الهيئة المتنوعة وقدراتها التصنيعية؛ لتطوير التكنولوجيا بأساليب علمية لتحقيق أعلى نسب للتصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا بالتعاون مع الخبرات الدولية.

وتوجه وفد الأكاديمية لزيارة ميدانية لتفقد عدد من وحدات الهيئة؛ حيث تفقدوا خطوط الإنتاج والتي لا تقل عن مثيلاتها بأحدث المصانع عالميًّا، واطلعوا على الخطط المستقبلية التي تقوم بها "العربية للتصنيع" لدعم خطة الدولة للرقمنة وتحديث خطوط الإنتاج وفقًا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة.