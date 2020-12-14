محمد اسماعيل - القاهرة - وارسو - (د ب أ):
قال المتحدث باسم شركة الخطوط الجوية البولندية (لوت)، اليوم الاثنين، إن الشركة تتوقع التعامل مع نحو مليوني مسافر في عام 2020، وذلك بالمقارنة مع الخطة التي كانت متوقعة قبل تفشي وباء كورونا بشأن التعامل مع 12 مليون مسافر.
وقد أدى تفشي الوباء وما نتج عنه من تراجع حجم العمليات، إلى عودة الشركة "إلى الوراء بما يقرب 10 أعوام".
ونقلت وكالة الأنباء البولندية عن المتحدث باسم الشركة، كرزيستوف موزولسكي، القول: "مازال من غير المعروف مدى السرعة التي سنتمكن من خلالها من العودة إلى حجم الركاب الذين تم التعامل معهم... في العام الماضي".
وأوضح أن الشركة تأمل في أن تبدأ زيادة الطلب على رحلات السفر الجوي تدريجيا بداية من موسم صيف عام 2021.
كانت هذه تفاصيل خبر الخطوط الجوية البولندية تتوقع التعامل مع مليوني مسافر في 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.