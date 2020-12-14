الخطوط الجوية البولندية تتوقع التعامل مع مليوني مسافر في 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - وارسو - (د ب أ):

قال المتحدث باسم شركة الخطوط الجوية البولندية (لوت)، اليوم الاثنين، إن الشركة تتوقع التعامل مع نحو مليوني مسافر في عام 2020، وذلك بالمقارنة مع الخطة التي كانت متوقعة قبل تفشي وباء كورونا بشأن التعامل مع 12 مليون مسافر.

وقد أدى تفشي الوباء وما نتج عنه من تراجع حجم العمليات، إلى عودة الشركة "إلى الوراء بما يقرب 10 أعوام".

ونقلت وكالة الأنباء البولندية عن المتحدث باسم الشركة، كرزيستوف موزولسكي، القول: "مازال من غير المعروف مدى السرعة التي سنتمكن من خلالها من العودة إلى حجم الركاب الذين تم التعامل معهم... في العام الماضي".

وأوضح أن الشركة تأمل في أن تبدأ زيادة الطلب على رحلات السفر الجوي تدريجيا بداية من موسم صيف عام 2021.