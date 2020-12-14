البترول تشدد على شركات القطاع الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

أكد طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية زيادة الوعي خلال المرحلة الحالية بتشديد تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا حفاظاً على العاملين وأسرهم، وضرورة التزام شركات القطاع بتطبيق الإجراءات المقررة من الدولة والوزارة في هذا الصدد، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الاثنين.

كما شدد الوزير، خلال اجتماع ضم عدداً من وكلاء الوزارة ورؤساء الهيئات والشركات القابضة ومسئولي الشئون الإدارية، على استخدام كافة وسائل التواصل المتاحة مع العاملين في رفع الوعي للوقاية من كورونا من خلال الاسترشاد بالملصقات والحملات التوعوية المعتمدة لوزارة الصحة والسكان.

وأشار الوزير إلى ضرورة استخدام التوجيه المستمر من القيادات للعاملين داخل كافة المنشآت بكيفية الحفاظ على سلامتهم داخل أماكن العمل وخارجها، موضحا أهمية الالتزام بإجراءات الوقاية وارتداء الكمامات الطبية الواقية لجميع العاملين والمتواجدين حفاظاً على الصحة العامة.

كما أكد الملا ضرورة الالتزام بتخفيض الكثافات داخل المنشآت وأخذ الشكاوى المرضية على محمل الجد وسرعة اتخاذ اللازم نحوها طبياً.

وشدد الوزير على أهمية استمرار الاستعانة بتطبيق التكنولوجيا الحديثة في إدارة وعقد الاجتماعات والتواصل مع العاملين من خلال الإذاعات الداخلية وتكثيف متابعة الإدارات الطبية بمختلف الهيئات والشركات للعاملين ومدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وتوفير كافة ما يلزم للحفاظ على صحة العاملين.

كما شهد الاجتماع توجيه الوزير باستمرار التواصل والتنسيق بين كافة الجهات وخاصة الطبية والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية والمراجعة والتحديث المستمر للإجراءات المطبقة حالياً فى ضوء توجهات وزارة الصحة والسكان وما تقرره الدولة.

وقال وزير البترول إن المسؤولية الإنسانية تقتضي تضافر كافة الجهود لمواجهة تحديات الموجة الحالية وتلافي آثارها والعبور منها بسلام.