العراق يحدد موعد عودة الرحلات الجوية إلى المانيا والدنمارك

أعلن وزير النقل العراقي، ناصر الشبلي، عن عودة الرحلات الجوية اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء، كما أضاف أيضاً احتمال تسلم العراق طائرتين جديدتين من شركة إيرباص خلال عام 2021. وفقاً لموقع روسيا اليوم.

كما أشار الشبلي إلى أنه "من المحتمل أن تبدأ

الرحلات الجوية يوم 15 من الشهر الجاري، إلى الدنمارك وألمانيا، وتحديدًا إلى كوبنهاغن وفرانكفورت وبرلين".

وتابع الشبلي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية "واع" أن "الأسطول العراقي لا بأس به، حيث يتكون

من 31 طائرة، لافتًا إلى أن هناك عقدًا مبرمًا مع شركة إيرباص، ومن المؤمل أن يستلم العراق طائرتين جديدتين خلال العام المقبل".

مُضيفاً، أن الرحلات الجوية إلى أوروبا بدأت منذ عام 2015 وتوقفت في العام الماضي، مبيناً أن الوزارة أبرمت أيضاُ عقداً مع إحدى الشركات الأوروبية لاستئجار طائرة وتم استحصال الموافقات اللازمة بذلك.