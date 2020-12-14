الإمارات: نرحب بالمبادرات الروسية للتهدئة في منطقة الخليج

رحب وزير خارجية الإمارات العربية المتحدة، عبدالله بن زايد، بالمبادرة الروسية للتهدئة في منطقة الخليج، مشيرًا إلى سعي الإمارات وروسيا لجعل المنطقة آمنة ومزدهرة.

قال ابن زايد - في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في موسكو اليوم الإثنين - " نحن محظوظون أن تربطنا علاقة قوية ومتينة مع روسيا.. نحن نرحب بالمبادرات الروسية

للتهدئة في المنطقة"، وفقًا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية .وأضاف وزير الخارجية الإماراتي "نعمل سويا مع أصدقائنا الروس لجعل المنطقة ليس فقط آمنة بل لجعلها منطقة مزدهرة و عصرية ".من جانبه، أكد لافروف أن الاقتراح الروسي بشأن الأمن الجماعي في منطقة الخليج أصبح أكثر ضرورة وسط الأزمة المتعلقة بخطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، مؤكدا أن موسكو مستعدة للمساعدة في تهيئة الظروف للحوار في المنطقة .وقال وزير الخارجية الروسي عقب محادثاته مع نظيره الاماراتي: "نعتقد أنه في ظل الظروف الحالية، بما في ذلك مراعاة الأزمة المحيطة بخطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني ومراعاة محاولات استبدال هذه الخطة بشيء آخر مخالف لقرار مجلس الأمن الدولي، فإن الحاجة أضحت ملحة لبذل جهود في هذا الاتجاه".