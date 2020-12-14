مزارعوا الهند يضربون عن الطعام لاعتراضهم على القوانين الجديدة

قامت قادة إحتجاجات المزارعين الهنود ببدأ إضراباً عن الطعام ليوم واحد وهو اليوم، وجاء ذلك إعتراضاً على القررات الخاصة بقوانين الإصلاحات الزراعية الجديدة، والتي يقولون أنها تُهدد سُبل رزقهم، على أمل أن تضغط هذه الإحتجاجات على حكومة رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، لسحب التشريع ووقف القانون. وفقاً لموقع الغد الإخباري.

كما وقد إستمرت إحتجاجات المزارعون مما يقرب من ثلاثة أسابيع على تحرير القطاع

الزراعي الذي سيسمح لهم ببيع المنتجات للمشترين خارج أسواق الجملة التي تنظمها الحكومة، والتي كانت تضمن لهم الحد الأدني من الأسعار.

وقال جورباكس سينغ، أحد زعماء الاحتجاجات في ولاية البنجاب بشمال الهند حيث بدأ هو وزعماء آخرون إضراباً عن الطعام في موقع احتجاج رئيسي "نريد إلغاء القوانين".

كما ويخشى صغار المزارعين من أن التغييرات التي تأتي ضمن إصلاحات مودي لتحرير الاقتصاد، ستعني نهاية دعم أسعار السلع الأساسية مثل القمح والأرز وتتركهم تحت رحمة الشركات الكبرى.

وسعى مودي إلى تهدئة المخاوف التي تجتاح المزارعين وقال لهم أنهم سيحصلون على حقوق وفرص جديدة.

وتخفيف الإصلاحات، التي جاءت في ثلاثة قوانين تم سنها في سبتمبر، القواعد المتعلقة ببيع وتسعير وتخزين المنتجات الزراعية.

وكانت فشلت ست جولات من المحادثات بين مسؤولي الحكومة وزعماء اتحادات المزارعين في حل واحدة من أكثر القضايا الملحة التي تواجه حكومة مودي.