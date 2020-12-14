رئيس الصين يحث على تعاون أوثق مع الصومال في إطار مبادرة الحزام والطريق

أعرب الرئيس الصيني "شي جين بينج" اليوم الإثنين، عن استعداده للعمل مع نظيره الصومالي محمد عبد الله محمد؛ لتعزيز التعاون الثنائي في إطار مبادرة "الحزام والطريق" من أجل منفعة شعبي البلدين.



وقال بينج ، خلال تبادل رسائل تهنئة مع نظيره الصومالي بمناسبة الذكرى الـ60 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين ، "إنه منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية قبل 60 عاما، وبغض النظر عن التغيرات في الوضع الدولي، فإن الصين والصومال

ظلتا دائما تدعمان وتساعدان بعضهما البعض، وخلال قمة بكين لمنتدى التعاون الصين- أفريقيا (فوكاك) في سبتمبر 2018، توصل الجانبان إلى توافق مهم في الآراء حول تنمية العلاقات الصينية الصومالية".



وأضاف بينج "عقب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، تكاتف الجانبان لمكافحة الجائحة وأولي اهتماما كبيرا لتنمية العلاقات الصينية الصومالية، وأرغب في اغتنام الذكرى الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية

بين البلدين كفرصة لتنفيذ نتائج قمة فوكاك والقمة الصينية الإفريقية للتضامن ومكافحة كورونا، وتعزيز التعاون في البناء المشترك للحزام والطريق بما يصب في صالح البلدين والشعبين".



من جانبه، قال الرئيس الصومالي ،في رسالته، إنه خلال الستين عاما الماضية، استمرت العلاقات الودية طويلة الأجل والتعاون الجيد بين الصومال والصين في العديد من المجالات في التطور، مؤكدا أن الحكومة الصومالية والشعب الصومالي يقدران التعاون الوثيق والصداقة بين الجانبين.

وأعرب الرئيس الصومالي عن تطلعه إلى العمل مع نظيره الصيني لزيادة تعميق وتوسيع التعاون الثنائي الودي، من أجل تحقيق فوائد للبلدين وشعبيهما.