بومبيو: رفع السودان من قائمة الإرهاب جاء بعد تغيير مساره

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وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو
اكد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أن “رفع السودان من قائمة الإرهاب جاء بعد تغيير مساره عن نظام عمر البشير”.
واعتبر بومبيو أن “إزالة السودان من قائمة الإرهاب دليل على تغير جذري في علاقاتنا”.
هذا وسحبت الولايات المتحدة، الاثنين، رسمياً السودان من قائمتها للدول الراعية للإرهاب التي أدرجته فيها عام 1993، على ما أعلنت السفارة الأميركية في الخرطوم عبر صفحتها على شبكة “فيسبوك”.
وقالت سفارة واشنطن في تدوينتها: “مع انقضاء مهلة إبلاغ الكونغرس البالغة 45 يوماً، وقع وزير الخارجية بلاغاً يلغي اعتبار السودان بلداً يرعى الإرهاب. ويدخل الإجراء حيز التنفيذ في 14 كانون الأول”، بحسب “العربية”.
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