عطل مفاجئ يتسبب في توقف خدمات يوتوب وGmail

تعرضت منصة الفيديوهات الشهيرة يوتيب، اليوم الأثنين إلى عطل مفاجئ، تسبب في توقف خدمة مشاهدة الفيديوهات للمستخدمين.

وعلى الفور تصدر هاشتاج اليوتيوب، موقع التدوين تويتر، حيث تساءل الكثير عن السبب وراء تعطل الخدمة ومتي ستعود.

كما تعذر لى مستخدمو البريد الإلكتروني لغوغل، عبر خدمة gmail ، الدخول إلى حساباتهم اليوم الإثنين، وفق ما عاينه موقع اليوم 24.

ويأتي هذا العطل بعد فترة قصيرة من إعلان يوتيب عن ارتفاع في نشاط المستخدمين على منصته، لاسيما فيما يخص الألعاب حيث عرض مؤخرا إحصائيات على موقعه لهذا العام 2020 قال فيها إن 2020 Youtube Gaming شهدت نهشاطا هو الأكبر على الإطلاق.

وقد بلغ وقت المشاهدة 100 مليار ساعة وهو الرقم الاعلى في تاريخه و40 مليون قناة ألعاب نشطة، حيث تحول الكثيرون إلى الألعاب على YouTube كوسيلة للعثور على الاتصال والترفيه والمشاركات مع الأصدقاء والأحباء خلال هذه الأوقات العصيبة.