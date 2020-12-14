وزير الاستخبارات الإسرائيلي: تطبيع العلاقات مع المغرب إنجاز غير مسبوق

عبر وزير الاستخبارات الإسرائيلي، إيلي كوهين، عن احتفاء خاص بتطبيع العلاقات مع المغرب، متوقعا أن يمتد الأمر إلى دول أخرى.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي “غالي تساهال”، أمس الأحد، عن كوهين قوله إن “تطبيع العلاقات مع المغرب إنجاز غير مسبوق”، متوقعا توقيع المزيد من الدول العربية، والإسلامية اتفاق سلام مع تل أبيب، في القريب العاجل.

وأكد كوهين حيال الانتخابات في النيجر أنه كلما جاء مرشح موال للغرب، زادت فرص توقيع اتفاق سلام، وتطبيع مع إسرائيل، مشيرا إلى احتمال توقيع اتفاق سلام مع إندونيسيا، أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان، موضحا أنه لا يوجد سبب يمنع إتمام عملية السلام معها.

وكان الرئيس الأمريكي، المنتهية ولايته، دونالد ترامب، قد أعلن، يوم الخميس الماضي، عن التوصل إلى اتفاق تاريخي لاستئناف العلاقات بين المغرب، وإسرائيل، في إطار خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط، مع اعتراف واشنطن بالسيادة المغرب على صحرائه.

وبعد ذلك، أعلن الملك محمد السادس استئناف الاتصالات الرسمية الثنائية، والعلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، في أقرب الآجال، وفق بيان صدر عن الديوان الملكي، مشددا فيه على أن ذلك “لا يمس بأي حال من الأحوال، الالتزام الدائم والموصول للمغرب في الدفاع عن القضية الفلسطينية العادلة، وانخراطه البناء من أجل إقرار سلام عادل ودائم في منطقة الشرق الأوسط.