حفر بئر صدقة لروح الراحل صلاح الدين الغماري في تارودانت بمشاركة مشاهير

شارك الكوميدي، وصانع المحتوى، الزبير هلال، نهاية الأسبوع الماضي، في عمل تطوعي، مكن من توفير الماء الشروب في منطقة نائية ترودانت، إذ تم حفر بئر عن روح الراحل صلاح الدين الغماري.
وشارك الزبير هلال على موقع التواصل الاجتماعي أنسنغرام، ليلة أمس الأحد، مشاهد من الفرحة، التي عمت بين أهل القرية، بحصولهم على منبع للماء الصالح للشرب، وفرته جمعية رواء، وتتم الأشغال النهائية الخاصة به، اليوم الاثنين.
وشارك الزبير هلال في المبادرة المذكورة رفقة المؤثرين، عادل تاويل، وأمين العوني، وأعضاء مبادرة “رواء”.
وتجمع رواء، من خلال تطبيق على الهواتف، تبرعات لمشاريع توفير الماء الصالح للشرب، وإنجازها، ومتابعتها عن بعد.
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