حاكم دبي يترأس الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء في 2020

الإثنين 14 ديسمبر 2020

ترأس الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الامارات رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء في 2020، اعتمد سموه خلال الاجتماع عدداً من القرارات منها إنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان في دولة الإمارات وإعادة تشكيل مجلس الإمارات للتنافسية.



كما اعتمد خلال الاجتماع تشكيل مجلس لريادة الأعمال الوطنية ومجموعة من الالتزامات البيئية الإماراتية والمستهدفات في مجال الطاقة النظيفة والانبعاثات الكربونية وغيرها، وتشكيل مجلس للتنسيق القضائي.

وقال في سلسلة تغريدات على حسابه في تويتر "ترأست اليوم الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء في 2020.. اعتمدنا خلاله إنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان في دولة الإمارات .. ستراقب الهيئة هذا الملف .. وتسن السياسات .. وتنسق مع كافة الجهات المعنية داخلياً وخارجياً للحفاظ على المستوى الحضاري الذي وصلته بلادنا في هذا الملف".

وأضاف سموه "واعتمدنا اليوم إعادة تشكيل مجلس الإمارات للتنافسية برئاسة الأخ محمد عبدالله القرقاوي ليبدأ المجلس عامه الجديد في 2021 برؤية جديدة لترسيخ تنافسية دولة الإمارات .. الامارات الأولى عالمياً في 121 مؤشرا رئيسيا .. والهدف مرحلة جديدة من التفوق العالمي للدولة مع بداية الخمسين الجديدة".

وقال "واعتمدنا تشكيل مجلس لريادة الأعمال الوطنية برئاسة الأخ أحمد بالهول وعضوية مؤسسات دعم مشاريع المواطنين. واعتمدنا مجلساً لتنسيق السياسات المالية الاتحادية والمحلية. واعتمدنا مكتبا تنفيذياً ضمن الخارجية لمواجهة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. اقتصاد الإمارات اقتصاد عالمي وتشريعاته تواكبه".

وكتب في تغريدة أخرى "وضمن التزامات الدولة عالمياً في اتفاقية باريس للمناخ اعتمدنا مجموعة من الالتزامات البيئية الإماراتية والمستهدفات في مجال الطاقة النظيفة والانبعاثات الكربونية وغيرها .. التغير المناخي هو التحدي العالمي الأكبر مستقبلاً .. والذي سيتطلب جهوداً جادة وحقيقية ومستمرة".

واختتم "واعتمدنا اليوم تشكيل مجلس للتنسيق القضائي برئاسة الأخ سلطان البادي .. واعتمدنا لائحة تنفيذية في شأن حماية الآثار للحفاظ عليها وتدريب كوادر وطنية في مجال التنقيب والآثار.. آثارنا هي عمقنا التاريخي .. وكما قال المؤسس عليه رحمة الله "من ليس له ماض ليس له حاضر أو مستقبل".