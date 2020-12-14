الولايات المتحدة تبدأ حملة التطعيم بلقاح فايزر بايونتيك ضد فيروس كورونا

الإثنين 14 ديسمبر 2020

تبدأ الولايات المتحدة الامريكية، اليوم الاثنين، حملة التعطيم واسعة النطاق باللقاح الذي طورته شركتا فايزر الأمريكية وبيونتيك الألمانية المضاد لفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) في جميع انحاء البلاد المتضررة من جائحة كورونا.



وبدأت الولايات المتحدة البلد الأكثر تضرراً من الوباء مع 297 ألفا و843 وفاة وأكثر من 16 مليون إصابة، بشحن لقاح تحالف فايزر بايونتيك في صناديق وعلى درجة حرارة 70 دون الصفر، من مصنع فايزر في ميشيغن إلى المستشفيات ومراكز تلقيح أخرى.

ويوجد 145 موقعاً عبر الولايات المتحدة ستتلقى اللقاحات الاثنين و425 أخرى الثلاثاء و66 الأربعاء، فيما تشمل مرحلة التلقيح الأولى نحو ثلاثة ملايين شخص، فيما الهدف هو تلقيح 20 مليون شخص بالمجمل في ديسمبر الجاري.

وقال مجلس الأمن القومي الأمريكي "إن المسؤولين الفدراليين الكبار سيعطون أولوية لأخذ اللقاح للحفاظ على عمل المؤسسات الحكومية".

وكانت وكالة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) قد صادقت مؤخرا على بدء استخدام لقاح "فايزر" بشكل طارئ، ومن المقرر أن تبدأ حملة تطعيم الفئات الأكثر تعرضا للخطر الأسبوع القادم.

وأصبحت الولايات المتحدة سادس دولة تعطي موافقتها على اللقاح الذي يصنعه تحالف فايزر بايونتيك الأمريكي-الألماني.