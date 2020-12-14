شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تسجل 450 وفاة جديدة و27328 إصابة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الإثنين 14 ديسمبر 2020 أعلنت روسيا، اليوم الاثنين،عن تسجيل 450 وفاة جديدة و27328 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية ، ليبلغ اجمالي الوفيات 47391 شخصا والإصابات مليونين و681256.

وذكر المركز الروسي لمكافحة الوباء في بيان له ، إن 18562 شخصا تماثلوا للشفاء خلال اليوم الماضي، ما يرفع حصيلة المتعافين إلى مليونين و124797 شخصا منذ بداية تفشي الوباء.

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