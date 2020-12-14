الفلبين تسجل 1339 إصابة جديدة بكورونا

الإثنين 14 ديسمبر 2020

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الاثنين، تسجيل 1339 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات النشطة في البلاد إلى 23 ألفاً و253 حالة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلبينية.



كما أعلنت وزارة الصحة الفلبينية تسجيل 24 حالة وفاة جديدة مرتبطة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 8757 حالة.

من ناحية أخرى، سجلت البلاد اليوم الاثنين تعافي 41 شخصاً، ليرتفع بذلك إجمالي عدد من تماثلوا للشفاء في البلاد إلى 418 ألفاً و723 شخصاً.