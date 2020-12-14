- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الفلبين تسجل 1339 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل
الإثنين 14 ديسمبر 2020
أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الاثنين، تسجيل 1339 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات النشطة في البلاد إلى 23 ألفاً و253 حالة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلبينية.
كما أعلنت وزارة الصحة الفلبينية تسجيل 24 حالة وفاة جديدة مرتبطة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 8757 حالة.
من ناحية أخرى، سجلت البلاد اليوم الاثنين تعافي 41 شخصاً، ليرتفع بذلك إجمالي عدد من تماثلوا للشفاء في البلاد إلى 418 ألفاً و723 شخصاً.
كانت هذه تفاصيل خبر الفلبين تسجل 1339 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.