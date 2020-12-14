شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً .. رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية ، رسميا رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وقال وزير الخارجية ماك بومبيو: رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب يشكل دعما لعملية التحول الديمقراطي، و يمثل تغييرا جذريا في علاقاتنا الثنائية.

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