الرئيس الإسرائيلي لوفد إماراتي - بحريني: السلام يتحقق بالشعوب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقبل الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين، الإثنين، وفدا غير رسمي، ضمن مشروع "شراكة"، الذي يجمع نشطاء من الإمارات والبحرين.

وقال ديوان الرئاسة الإسرائيلي، في بيان تلقت ”الخليج 365” نسخة منه، إن "الرئيس قال للوفد باللغتين العربية والعبرية: أهلًا وسهلا"، في زيارتهم الأولى المؤثرة لإسرائيل.



وقال الرئيس الإسرائيلي "السلام يتحقق بين الشعوب والأمم، زيارتكم هنا هي خطوة أخرى في طريق بناء العلاقات الحميمة بين بلداننا. أتمنى لكم زيارة موفقة".

بدوره، قال الدكتور ماجد السارة، من جامعة دبي وأحد أعضاء الوفد: "زيارة إسرائيل لأول مرة كجزء من الوفد هي لحظة تاريخية، هذه حقبة جديدة من السلام والاستقرار بين الشعوب".

من جهتها، قالت مشاعل الشمري من البحرين: "بصفتي امرأة بحرينية تزور إسرائيل، يشرفني أن ألتقي الرئيس، نحن نعتبر إسرائيل مكانا للسلام والنجاح والتعايش".





وأشار ديوان الرئيس الإسرائيلي إلى أن الوفد وصل إلى إسرائيل ضمن مشروع "شراكة"، الذي يضم نشطاء اجتماعيين وقادة رأي من الدول الثلاث، كانوا قد أطلقوا المشروع مؤخرا.