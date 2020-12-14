البحرين تحمل قطر المسؤولية القانونية للتجاوزات بحق مواطنيها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حمّل وزير الداخلية البحريني الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة قطر المسؤولية الكاملة عن كافة التجاوزات بحق مواطنيه.

وقال وفق تغريدات نشرها حساب وزارة الداخلية على "تويتر" إن "ما تعرضت له شرطة خفر السواحل من قبل دوريات أمن السواحل القطرية أمر مرفوض تماما".

وأضاف أن "تعرض شرطة خفر السواحل القطرية لدوريات أمن تابعة لنا امتداد للسلوك القطري الذي يستهدف المواطنين البحرينيين".

وأكد وزير الداخلية البحريني أن بلاده تحمل الجانب القطري المسؤولية القانونية تجاه كافة التجاوزات التي مسّت مواطنينا في أرزاقهم ومعيشتهم.

وأوضح أن الممارسات القطرية لا تعكس النظام الأساسي لمجلس التعاون والذي يقوم على ما يربط دوله من علاقات خاصة وإيمان بالمصير المشترك.

وكانت البحرين قد كشفت مطلع الشهر الجاري تفاصيل اعتراض قطر زورقين تابعين لخفر السواحل بعد انتهاء مهمتهما في تمرين "المانع البحري".

وأشار بيان صادر عن وزارة الداخلية البحرينية إلى أن "ما حدث من جانب دوريات أمن السواحل والحدود القطرية، ضد الزورقين البحرينيين في عرض البحر بدأ باستجابة الزورقين وانتهى بالاعتراض ومن ثم احتجازهما والتهديد باستخدام السلاح، ومنعهما من الاتصال بغرفة العمليات".