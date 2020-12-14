"دنب" الصومالية تستهدف خبراء المتفجرات بـ"الشباب"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل 4 قيادات في حركة الشباب الإرهابية بينهم خبيران في صناعة المتفجرات خلال عملية عسكرية نوعية جنوبي الصومال بحسب بيان للجيش.

وقالت موقع إذاعة صوت الجيش (رسمي) إن العملية التي جرت بمدينة جلب بمحافظة جوبا الوسطى ونفذتها عناصر عملية القوات الخاصة المعروفة بـ"دنب" نجحت في تصفية خبيري متفجرات في التنظيم الإرهابي هما حسن عليو ومحمد شيخ إلى جانب اثنين آخرين لم تكشف هويتهما.

وذكر ضباط من القوات الخاصة لإذاعة صوت الجيش إن العملية تمت بدعم جوي وفر غطاء للعملية بهدف مكافحة التفجيرات التي تستهدف الحركة الإرهابية من خلالها الشعب الصومالي، في إطار السعي إلى تجفيف مصادرها عبر تصفية خبراء المتفجرات وتدمير أماكن صناعتها .

والخميس الماضي، أعلنت قيادة القوات الأمريكية في أفريقيا "أفريكوم"، شن غارتين جويتين استهدفت خبراء متفجرات في حركة الشباب الإرهابية، وأدت العملية بحياة نحو 10 إرهابيين.

ومنذ عام 2018، نفذت الجماعة الإرهابية ما يقدر بـ45 هجوما بسيارة مفخخة في مقديشو وحدها، مما أدى إلى مقتل أكثر من 400 مدني وقوات أمن ومسؤول حكومي وفق البيان الصادر من أفريكوم .