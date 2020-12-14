شكرا لقرائتكم خبر عن المجمع الانتخابي يقول كلمته ويختار الرئيس الأمريكي الجديد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - يختار أعضاء المجمع الانتخابي الأمريكي اليوم (الإثنين) رئيس الولايات المتحدة ونائبه، عندما تجتمع الهيئة في عواصم الولايات، بحسب ما ينص الدستور، لإضفاء صفة رسمية على فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، الذي يتوقع أن يحصل على 306 أصوات، مقابل 232 صوتا للرئيس دونالد ترمب. فيما يجتمع الكونغرس في 6 من الشهر القادم لفرز الأصوات والتصديق بشكل نهائي على اسم الرئيس القادم ونائبه. ويبلغ العدد الكلي للأعضاء 538 ناخبا، والأغلبية المطلقة 270 صوتا.

وكانت المحكمة العليا رفضت دعوى قضائية أقامتها ولاية تكساس، وأيدها ترمب للمطالبة بإلغاء نتائج الانتخابات في أربع ولايات.

وبعد قرار المحكمة العليا الأخير، قال الرئيس ترمب في تغريدة عبر «تويتر»: إن المعركة القضائية بشأن الانتخابات بدأت للتو، معرباً عن إحباطه من قرار المحكمة العليا لرفضها دعوى قضائية، تهدف لإبطال نتائج الانتخابات الرئاسية. كما أكد مرة أخرى أن العملية الانتخابية كانت مزورة، مشجعاً داعميه على الاستمرار في القتال من أجل قلب النتيجة. وكان محامي ترمب، أكد في وقت سابق، أن «فريق الرئيس القانوني سيواصل رفع الدعاوى»، قائلاً: «لم ننتهِ بعد».

وعادة يتم استبعاد شاغلي المناصب الحكومية من المشاركة في المجمع الانتخابي، ويشترط الدستور تشكيل المجمع كل 4 سنوات.

ويتعهد عضو المجمع بالتصويت للمرشح الرئاسي الفائز في ولايته، والمرشح الفائز بالولاية يحصل على أصوات جميع «كبار الناخبين» فيها، عدا ولايتي مين ونبراسكا. وقد فاز 4 رؤساء فقط بأصوات المجمع الانتخابي بعد خسارتهم للتصويت الشعبي.