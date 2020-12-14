شكرا لقرائتكم خبر عن عطل يضرب بعض خدمات «جوجل» حول العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعطلت جميع خدمات شركة «ألفابت» بما في ذلك «يوتيوب» و«جيميل» و«جوجل درايف»، الاثنين، إذ لم يستطع آلاف المستخدمين على مستوى العالم تصفح هذه المواقع.

وأفاد الموقع الإلكتروني التابع إلى «جوجل» بأن كل خدمات الشركة معطلة منذ حوالي الساعة السابعة صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وقالت منصة «يوتيوب» في تغريدة على «تويتر»: «نحن على دراية بأن الكثيرين منكم يواجهون مشكلات عند محاولة الدخول إلى يوتيوب حالياً.. فريقنا على دراية بالأمر وينظر فيه».

وذكر موقع «داون ديتكتور» لمراقبة الأعطال أن أكثر من 12 ألف مستخدم ليوتيوب تأثروا بالعطل في أنحاء مختلفة من العالم منها الولايات المتحدة وبريطانيا والهند.

تعطلت جميع خدمات شركة «ألفابت» بما في ذلك «يوتيوب» و«جيميل» و«جوجل درايف»، الاثنين، إذ لم يستطع آلاف المستخدمين على مستوى العالم تصفح هذه المواقع.

وأفاد الموقع الإلكتروني التابع إلى «جوجل» بأن كل خدمات الشركة معطلة منذ حوالي الساعة السابعة صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وقالت منصة «يوتيوب» في تغريدة على «تويتر»: «نحن على دراية بأن الكثيرين منكم يواجهون مشكلات عند محاولة الدخول إلى يوتيوب حالياً.. فريقنا على دراية بالأمر وينظر فيه».

وذكر موقع «داون ديتكتور» لمراقبة الأعطال أن أكثر من 12 ألف مستخدم ليوتيوب تأثروا بالعطل في أنحاء مختلفة من العالم منها الولايات المتحدة وبريطانيا والهند.